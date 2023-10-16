В Белгороде похоронили родных журналиста Sputnik, погибших при атаке ВСУ

Члены семьи журналиста Sputnik Хайбара Акифи, в том числе его четырёхлетняя дочь Амина, которые погибли в результате удара украинского дрона, похоронены в Белгороде.

Траурная церемония состоялась накануне. Также были похоронены тесть и тёща журналиста. Сам Акифи находится сейчас в коме.