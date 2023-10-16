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16 октября, 06:30

В Белгороде похоронили родных журналиста Sputnik, погибших при атаке ВСУ

<p>Раненные в Белгородской области упавшим дроном ВСУ супруги — журналист Хайбар Акифи и филолог Олеся Акифи. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/autobelgorod" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Авто Белгород</a></p>

Раненные в Белгородской области упавшим дроном ВСУ супруги — журналист Хайбар Акифи и филолог Олеся Акифи. Обложка © VK / Авто Белгород

Члены семьи журналиста Sputnik Хайбара Акифи, в том числе его четырёхлетняя дочь Амина, которые погибли в результате удара украинского дрона, похоронены в Белгороде.

Траурная церемония состоялась накануне. Также были похоронены тесть и тёща журналиста. Сам Акифи находится сейчас в коме.

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Как сообщал Лайф, при ударе дрона ВСУ под Белгородом были ранены журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена Олеся Акифи. Их маленькая дочь, а также родители женщины погибли.

Иван Косицын
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