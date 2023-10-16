В Белгороде похоронили родных журналиста Sputnik, погибших при атаке ВСУ
Раненные в Белгородской области упавшим дроном ВСУ супруги — журналист Хайбар Акифи и филолог Олеся Акифи. Обложка © VK / Авто Белгород
Члены семьи журналиста Sputnik Хайбара Акифи, в том числе его четырёхлетняя дочь Амина, которые погибли в результате удара украинского дрона, похоронены в Белгороде.
Траурная церемония состоялась накануне. Также были похоронены тесть и тёща журналиста. Сам Акифи находится сейчас в коме.
Как сообщал Лайф, при ударе дрона ВСУ под Белгородом были ранены журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена Олеся Акифи. Их маленькая дочь, а также родители женщины погибли.