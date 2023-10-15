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15 октября, 16:46

"Нужно заново учиться ходить": Гладков рассказал о состоянии жены раненого журналиста Sputnik

Гладков: Восстановление жены раненого журналиста Sputnik займёт минимум полгода

<p>Раненные в Белгородской области упавшим дроном ВСУ супруги — журналист Хайбар Акифи и филолог Олеся Акифи. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/autobelgorod" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Авто Белгород</a></p>

Раненные в Белгородской области упавшим дроном ВСУ супруги — журналист Хайбар Акифи и филолог Олеся Акифи. Обложка © VK / Авто Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии жены журналиста Sputnik Олесе Акифи, которая была ранена в результате удара украинского дрона. Он отметил, что у пострадавшей сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После операции врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние женщины всё ещё оценивается как стабильно тяжёлое.

"Сегодня навестил пострадавшую женщину. В пятницу было проведено переливание крови, которое пострадавшая хорошо перенесла. Сейчас нужно быть готовым к тому, что восстановление займёт длительный период — не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить", — написал Гладков в телеграм-канале.

По его словам, медики планируют через несколько дней перевести Акифи из реанимации в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию.

В Белгородской области уничтожены два украинских дрона самолётного типа

В Белгородской области уничтожены два украинских дрона самолётного типа

Как сообщал Лайф, при ударе дрона ВСУ под Белгородом были ранены журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена Олеся Акифи. Их родители и четырёхлетняя дочь погибли.

Никита Осипов
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