"Нужно заново учиться ходить": Гладков рассказал о состоянии жены раненого журналиста Sputnik

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии жены журналиста Sputnik Олесе Акифи, которая была ранена в результате удара украинского дрона. Он отметил, что у пострадавшей сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После операции врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние женщины всё ещё оценивается как стабильно тяжёлое.

"Сегодня навестил пострадавшую женщину. В пятницу было проведено переливание крови, которое пострадавшая хорошо перенесла. Сейчас нужно быть готовым к тому, что восстановление займёт длительный период — не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить", — написал Гладков в телеграм-канале.

По его словам, медики планируют через несколько дней перевести Акифи из реанимации в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию.