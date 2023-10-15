"Нужно заново учиться ходить": Гладков рассказал о состоянии жены раненого журналиста Sputnik
Гладков: Восстановление жены раненого журналиста Sputnik займёт минимум полгода
Раненные в Белгородской области упавшим дроном ВСУ супруги — журналист Хайбар Акифи и филолог Олеся Акифи. Обложка © VK / Авто Белгород
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии жены журналиста Sputnik Олесе Акифи, которая была ранена в результате удара украинского дрона. Он отметил, что у пострадавшей сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После операции врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние женщины всё ещё оценивается как стабильно тяжёлое.
"Сегодня навестил пострадавшую женщину. В пятницу было проведено переливание крови, которое пострадавшая хорошо перенесла. Сейчас нужно быть готовым к тому, что восстановление займёт длительный период — не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить", — написал Гладков в телеграм-канале.
По его словам, медики планируют через несколько дней перевести Акифи из реанимации в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию.
Как сообщал Лайф, при ударе дрона ВСУ под Белгородом были ранены журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена Олеся Акифи. Их родители и четырёхлетняя дочь погибли.