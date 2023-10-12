Журналист Sputnik потерял тёщу, тестя и дочь при ударе ВСУ под Белгородом, его жена в реанимации

При ударе дрона ВСУ под Белгородом ранены журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена Олеся Акифи, они находятся в реанимации. Их родители и четырёхлетняя дочь погибли. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва.

"В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся. Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей и семья потеряла ребёнка — погибла их четырёхлетняя дочка Амина", — говорится в сообщении.

По словам Киселёва, киевский режим наносит террористические удары по мирным российским сёлам из-за отчаянного положения ВСУ на фронтах. Глава "России сегодня" обещал сделать всё возможное для того, чтобы помочь попавшей в ужасную ситуацию семье. Сейчас решается вопрос о перевозке раненых в Москву.

Киселёв добавил, что это не первые боевые потери среди российских журналистов. Он напомнил об Андрее Стенине, погибшем в 2014 году в Донбассе под украинским обстрелом, и Ростиславе Журавлёве, жизнь которого оборвал взрыв кассетного боеприпаса ВСУ в Запорожье.