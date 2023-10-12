Журналист Sputnik потерял тёщу, тестя и дочь при ударе ВСУ под Белгородом, его жена в реанимации
РИА "Новости": При ударе БПЛА ВСУ под Белгородом ранен журналист Sputnik с женой
Раненные в Белгородской области упавшим дроном ВСУ супруги — журналист Хайбар Акифи и филолог Олеся Акифи. Обложка © VK / Авто Белгород
При ударе дрона ВСУ под Белгородом ранены журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена Олеся Акифи, они находятся в реанимации. Их родители и четырёхлетняя дочь погибли. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва.
"В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся. Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей и семья потеряла ребёнка — погибла их четырёхлетняя дочка Амина", — говорится в сообщении.
По словам Киселёва, киевский режим наносит террористические удары по мирным российским сёлам из-за отчаянного положения ВСУ на фронтах. Глава "России сегодня" обещал сделать всё возможное для того, чтобы помочь попавшей в ужасную ситуацию семье. Сейчас решается вопрос о перевозке раненых в Москву.
Киселёв добавил, что это не первые боевые потери среди российских журналистов. Он напомнил об Андрее Стенине, погибшем в 2014 году в Донбассе под украинским обстрелом, и Ростиславе Журавлёве, жизнь которого оборвал взрыв кассетного боеприпаса ВСУ в Запорожье.
Супруга пострадавшего Хайбара Олеся Акифи — кандидат филологических наук и сотрудница БГТУ имени В.Г. Шухова. Роковую поездку в Белгородскую область они совершили, чтобы навестить пожилых родителей Олеси. Женщина ещё не знает о гибели четырёхлетней дочки.
Напомним, что украинский беспилотник самолётного типа был сбит в небе над Белгородской областью 11 октября, в 23:50. Его обломки рухнули на жилой дом в Белгородском районе, после чего произошло возгорание. В результате падения частей дрона пострадали два человека — мужчина и женщина, они находятся в тяжёлом состоянии. Позднее из-под обломков извлекли тела двоих человек. Впоследствии стало известно о третьей жертве — четырёхлетней девочке.