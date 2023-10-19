При выполнении задач на Запорожском направлении в зоне СВО в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11) 18 октября погиб Александр Можаев (позывной Бабай). Об этом сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

"Казак Белореченского районного общества Александр Можаев с позывным Бабай пал смертью храбрых на передовой 18 октября. Он защищал Родину в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11) на Запорожском направлении", — сказано в публикации.

В 2014 году Бабай был одним из участников Крымской весны и приобрёл широкую известность, в частности, благодаря своей броской внешности, отправившись на защиту мирных граждан Донбасса. Он вступил в ряды войска кубанских казаков в 1995 году, а срочную службу проходил в войсках ПВО.

Можаев родился в Белореченске Краснодарского края, ему было 46 лет. В казачьем войске сообщили, что у него остались жена и трое детей.