В зоне СВО погиб знаменитый казак Бабай, воевавший в Донбасе с 2014 года
В зоне СВО на Запорожском направлении погиб казак Александр "Бабай" Можаев
Боевик Александр Можаев (Бабай). Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
При выполнении задач на Запорожском направлении в зоне СВО в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11) 18 октября погиб Александр Можаев (позывной Бабай). Об этом сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
"Казак Белореченского районного общества Александр Можаев с позывным Бабай пал смертью храбрых на передовой 18 октября. Он защищал Родину в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11) на запорожском направлении", — сказано в публикации.
В 2014 году Бабай был одним из участников "Крымской весны" и приобрёл широкую известность, в частности благодаря своей броской внешности, отправившись на защиту мирных граждан Донбасса. Он вступил в ряды войска кубанских казаков в 1995 году, а срочную службу проходил в войсках ПВО.
Можаев родился в Белореченске в Краснодарском крае, ему было 46 лет. В казачьем войске сообщили, что у него остались жена и трое детей.
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