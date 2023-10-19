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19 октября, 15:20

В зоне СВО погиб знаменитый казак Бабай, воевавший в Донбасе с 2014 года

В зоне СВО на Запорожском направлении погиб казак Александр "Бабай" Можаев

<p>Боевик Александр Можаев (Бабай). Обложка © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Боевик Александр Можаев (Бабай). Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

При выполнении задач на Запорожском направлении в зоне СВО в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11) 18 октября погиб Александр Можаев (позывной Бабай). Об этом сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

"Казак Белореченского районного общества Александр Можаев с позывным Бабай пал смертью храбрых на передовой 18 октября. Он защищал Родину в составе казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11) на запорожском направлении", сказано в публикации.

В 2014 году Бабай был одним из участников "Крымской весны" и приобрёл широкую известность, в частности благодаря своей броской внешности, отправившись на защиту мирных граждан Донбасса. Он вступил в ряды войска кубанских казаков в 1995 году, а срочную службу проходил в войсках ПВО.

Можаев родился в Белореченске в Краснодарском крае, ему было 46 лет. В казачьем войске сообщили, что у него остались жена и трое детей.

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Юрий Лысенко
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