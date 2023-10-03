ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября 2023, 19:03
29077

Отважная россиянка отправилась в зону СВО после гибели сына

"Mash на Донбассе": Жительница Башкирии отправилась в зону СВО после гибели сына

Жительница Башкирии Айгуль Аллагулова отправилась в зону спецоперации после гибели сына. Как сообщает "Mash на Донбассе", 46-летняя женщина отучилась на курсах военного повара, чтобы помогать российским бойцам.

Жительница Башкирии отправилась в зону СВО после гибели сына. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

"5 мая 2022 года у меня погиб сын на территории СВО, я приняла решение уйти служить именно на территорию СВО. <...> Сейчас я в родном полку со своими земляками. Победа будет за нами! Мы победим, потому что правда за нами. Всё будет хорошо, будем жить", — поделилась Айгуль.

Спустя год после гибели сына отважная уфимка вступила в мотострелковый полк "Башкортостан", где помогает нашим бойцам. По данным телеграм-канала, погибший Альберт Аллагулов был посмертно награждён орденом генерал-майора Шаймуратова и орденом Мужества.

В Петербурге наградили орденом Мужества отличившуюся в зоне СВО связистку Ласточку
В Петербурге наградили орденом Мужества отличившуюся в зоне СВО связистку Ласточку

Ранее Лайф рассказывал, как россиянин отправился в зону СВО вместо сына, получившего серьёзное ранение. На момент начала спецоперации мужчине было 47 лет. И вот теперь он служит в группе разведки.

BannerImage

Кадр из видео Telegram / Mash на Донбассе

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar