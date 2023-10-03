"Победа будет за нами!": Отважная россиянка отправилась в зону СВО после гибели сына
"Mash на Донбассе": Жительница Башкирии отправилась в зону СВО после гибели сына
Жительница Башкирии Айгуль Аллагулова отправилась в зону спецоперации после гибели сына. Как сообщает "Mash на Донбассе", 46-летняя женщина отучилась на курсах военного повара, чтобы помогать российским бойцам.
Жительница Башкирии отправилась в зону СВО после гибели сына. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
"5 мая 2022 года у меня погиб сын на территории СВО, я приняла решение уйти служить именно на территорию СВО. <...> Сейчас я в родном полку со своими земляками. Победа будет за нами! Мы победим, потому что правда за нами. Всё будет хорошо, будем жить", — поделилась Айгуль.
Спустя год после гибели сына отважная уфимка вступила в мотострелковый полк "Башкортостан", где помогает нашим бойцам. По данным телеграм-канала, погибший Альберт Аллагулов был посмертно награждён орденом генерал-майора Шаймуратова и орденом Мужества.
Ранее Лайф рассказывал, как россиянин отправился в зону СВО вместо сына, получившего серьёзное ранение. На момент начала спецоперации мужчине было 47 лет. И вот теперь он служит в группе разведки.
Кадр из видео Telegram / Mash на Донбассе