Жительница Башкирии Айгуль Аллагулова отправилась в зону спецоперации после гибели сына. Как сообщает "Mash на Донбассе", 46-летняя женщина отучилась на курсах военного повара, чтобы помогать российским бойцам.

Жительница Башкирии отправилась в зону СВО после гибели сына. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

"5 мая 2022 года у меня погиб сын на территории СВО, я приняла решение уйти служить именно на территорию СВО. <...> Сейчас я в родном полку со своими земляками. Победа будет за нами! Мы победим, потому что правда за нами. Всё будет хорошо, будем жить", — поделилась Айгуль.

Спустя год после гибели сына отважная уфимка вступила в мотострелковый полк "Башкортостан", где помогает нашим бойцам. По данным телеграм-канала, погибший Альберт Аллагулов был посмертно награждён орденом генерал-майора Шаймуратова и орденом Мужества.