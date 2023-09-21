Россиянин отправился в зону СВО вместо сына, получившего серьёзное ранение

Отец бойца СВО, который участвовал в освобождении Мариуполя, отправился на передовую после того, как его сын получил серьёзное ранение. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Морячок.

"Это случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, позвонил матери и узнал, что отец здесь. Он сказал: "Сын не может воевать, значит, пойду я", — приводит РИА "Новости" слова военнослужащего.

Как пояснил Морячок, его отец является ветераном Второй чеченской кампании. На момент начала СВО ему было 47 лет. И вот теперь мужчина служит в группе разведки, а его сын обучается на старшего офицера батареи.