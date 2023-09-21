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Опубликовано 21 сентября 2023, 18:17
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Россиянин отправился в зону СВО вместо сына, получившего серьёзное ранение

РИА "Новости": Отец участника СВО уехал на передовую, узнав о ранении сына

Отец бойца СВО, который участвовал в освобождении Мариуполя, отправился на передовую после того, как его сын получил серьёзное ранение. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Морячок.

"Это случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, позвонил матери и узнал, что отец здесь. Он сказал: "Сын не может воевать, значит, пойду я", — приводит РИА "Новости" слова военнослужащего.

Как пояснил Морячок, его отец является ветераном Второй чеченской кампании. На момент начала СВО ему было 47 лет. И вот теперь мужчина служит в группе разведки, а его сын обучается на старшего офицера батареи.

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Ранее Лайф рассказывал про военнослужащего, который повторил в зоне СВО подвиг майора Солнце и выжил. Боец спас сослуживцев в бою под Авдеевкой, закрыв их от вражеской гранаты своим телом. Он получил очень серьёзные ранения и до сих пор восстанавливается.

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Наталья Исакова
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