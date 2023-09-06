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Опубликовано 6 сентября 2023, 15:58
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Детский тренер хоккейной школы "Витязь" погиб на СВО

Тренер по хоккею подольской школы "Витязь" Дмитрий Тараев погиб в зоне СВО

Дмитрий Тараев. Фото © t.me / ХК "Витязь". Подмосковье

Дмитрий Тараев. Фото © t.me / ХК "Витязь". Подмосковье

Детский тренер подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев погиб во время спецоперации. Ему было 26 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного ХК "Витязь", где назвали его гибель безмерной утратой.

"Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда. Ежегодный Открытый чемпионат городского округа Подольск будет носить его имя, команды проведут сезон в траурных повязках", — отмечается в тексте.

Тараев выступал в соревнованиях по хоккею на любительском уровне, затем стал детским тренером в "Витязе". Детали и обстоятельства гибели не уточняются.

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Ранее сообщалось, что российский хоккеист, экс-вратарь смоленского клуба "Славутич" Артём Гвоздик погиб в зоне СВО. Он сражался на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 35 лет.

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Татьяна Миссуми
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