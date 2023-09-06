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6 сентября, 15:58
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Детский тренер хоккейной школы "Витязь" погиб на СВО

Тренер по хоккею подольской школы "Витязь" Дмитрий Тараев погиб в зоне СВО

<p>Дмитрий Тараев. Фото © t.me / <a href="https://t.me/hc_vityaz_khl/5553" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК "Витязь". Подмосковье</a></p>

Дмитрий Тараев. Фото © t.me / ХК "Витязь". Подмосковье

Детский тренер подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев погиб во время спецоперации. Ему было 26 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного ХК "Витязь", где назвали его гибель безмерной утратой.

"Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда. Ежегодный Открытый чемпионат городского округа Подольск будет носить его имя, команды проведут сезон в траурных повязках", — отмечается в тексте.

Тараев выступал в соревнованиях по хоккею на любительском уровне, затем стал детским тренером в "Витязе". Детали и обстоятельства гибели не уточняются.

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Татьяна Миссуми
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