Российский хоккеист погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет
Российский хоккеист Артём Гвоздик погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет
Артём Гвоздик. Обложка © VK / Хоккейный клуб "Славутич"
Российский хоккеист, экс-вратарь смоленского клуба "Славутич" Артём Гвоздик погиб в зоне СВО. Об этом сообщается на странице команды во "ВКонтакте".
Утверждается, что Гвоздик скончался 23 августа, он сражался на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 35 лет.
"Последнее время он играл за команду ВДВ (г. Псков), там же тренировал детей", — указано в сообщении.
Кроме того, Гвоздик выступал в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ, ныне — Всероссийская) за команды "Тамбов", "Сокол" (Новочебоксарск) и "Алтай" (Барнаул).
Напомним, в конце июля в Екатеринбурге простились с военкором Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне специальной военной операции от удара ВСУ кассетными боеприпасами.