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29 августа, 10:23
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Российский хоккеист погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет

Российский хоккеист Артём Гвоздик погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет

<p>Артём Гвоздик. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/hkslavutich?w=wall-18948174_82098" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Хоккейный клуб "Славутич"</a></p>

Артём Гвоздик. Обложка © VK / Хоккейный клуб "Славутич"

Российский хоккеист, экс-вратарь смоленского клуба "Славутич" Артём Гвоздик погиб в зоне СВО. Об этом сообщается на странице команды во "ВКонтакте".

Утверждается, что Гвоздик скончался 23 августа, он сражался на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 35 лет.

"Последнее время он играл за команду ВДВ (г. Псков), там же тренировал детей", — указано в сообщении.

Кроме того, Гвоздик выступал в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ, ныне — Всероссийская) за команды "Тамбов", "Сокол" (Новочебоксарск) и "Алтай" (Барнаул).

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Напомним, в конце июля в Екатеринбурге простились с военкором Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне специальной военной операции от удара ВСУ кассетными боеприпасами.

Иван Косицын
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