Российский хоккеист погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет

Российский хоккеист, экс-вратарь смоленского клуба "Славутич" Артём Гвоздик погиб в зоне СВО. Об этом сообщается на странице команды во "ВКонтакте".

Утверждается, что Гвоздик скончался 23 августа, он сражался на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 35 лет.

"Последнее время он играл за команду ВДВ (г. Псков), там же тренировал детей", — указано в сообщении.

Кроме того, Гвоздик выступал в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ, ныне — Всероссийская) за команды "Тамбов", "Сокол" (Новочебоксарск) и "Алтай" (Барнаул).