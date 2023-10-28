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Регион
Опубликовано 28 октября 2023, 20:12
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Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб в зоне СВО

Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов. Обложка © t.me / Союз конькобежцев России

Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов. Обложка © t.me / Союз конькобежцев России

Российский шорт-трекист, мастер спорта Иван Денисов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Трагическую новость сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

"Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — мастер спорта России (шорт-трек), выступал за Республику Марий Эл", — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после окончания карьеры он продолжил работать тренером. 19 октября ему исполнилось 28 лет.

Детский тренер хоккейной школы "Витязь" погиб на СВО
Детский тренер хоккейной школы "Витязь" погиб на СВО

Ранее стало известно, что российский хоккеист, экс-вратарь смоленского клуба "Славутич" Артём Гвоздик погиб в зоне СВО. Он сражался на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 35 лет.

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Оксана Попова
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