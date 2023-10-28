Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб в зоне СВО
Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов. Обложка © t.me / Союз конькобежцев России
Российский шорт-трекист, мастер спорта Иван Денисов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Трагическую новость сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.
"Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — мастер спорта России (шорт-трек), выступал за Республику Марий Эл", — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что после окончания карьеры он продолжил работать тренером. 19 октября ему исполнилось 28 лет.
Ранее стало известно, что российский хоккеист, экс-вратарь смоленского клуба "Славутич" Артём Гвоздик погиб в зоне СВО. Он сражался на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 35 лет.