Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб в зоне СВО

Российский шорт-трекист, мастер спорта Иван Денисов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Трагическую новость сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

"Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — мастер спорта России (шорт-трек), выступал за Республику Марий Эл", — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после окончания карьеры он продолжил работать тренером. 19 октября ему исполнилось 28 лет.