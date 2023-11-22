Украинский БПЛА атаковал российских военкоров, пострадал наш коллега с "России 24"
МО РФ: Украинский беспилотник атаковал российских журналистов в районе Токмака
ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении возле Токмака. Об этом сообщила в среду, 22 ноября, пресс-служба Минобороны. В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов.
Корреспондент Борис Максудов. Фото © smotrim.ru
"Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что буквально месяц назад три журналиста "Известий" были ранены при ударе кассетными снарядами по Донецку. Корреспондент Евгений Быковский смог отбежать, потом от взрывной волны упал на землю. Небольшие осколки прилетели в область груди и живота. Сейчас его самочувствие в целом нормальное. Ещё одна история потрясла журналистское сообщество этой осенью. Наш коллега из издания Sputnik потерял тёщу, тестя и дочь при ударе ВСУ под Белгородом, его жена оказалась в реанимации.