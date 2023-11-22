Украинский БПЛА атаковал российских военкоров, пострадал наш коллега с "России 24"

ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении возле Токмака. Об этом сообщила в среду, 22 ноября, пресс-служба Минобороны. В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов.