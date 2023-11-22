Западные журналисты часто врут о происходящем в Донбассе, рассказал "Царьграду" финский корреспондент Кости Хейсканен. Он лично посетил регион и был обескуражен тем, как иностранные СМИ искажают информацию о реальной происходящей там ситуации.

По словам Хейсканена, в главном городе региона жизнь идёт своим чередом, так как люди уже привыкли к постоянной угрозе со стороны ВСУ: дети ходят в школу, кто-то занимается спортом и своими привычными делами.

Особенно финского журналиста поразил Мариуполь. По его словам, западная пропаганда называет город "руинами", но на самом деле это не так. Многие из тех, кому пришлось уехать из него, уже получили новые квартиры, причём это произошло в кратчайшие сроки. Хейсканен признался, что от увиденного у него навернулись слёзы: он был тронут тем, с каким трепетом Россия восстанавливает "бело-изумрудный" город.

По его словам, в восстановлении Мариуполя участвует вся Россия: строители приехали из разных концов страны. Он также заявил, что давно призывает западных журналистов приехать в ДНР и своими глазами посмотреть на то, что на самом деле там происходит. Хейсканен подчеркнул, что для него было принципиально важно услышать правду из уст местных жителей.

"Услышать всё это от людей и увидеть всё это своими глазами должен каждый честный западный журналист, который хоть чуть-чуть себя считает журналистом", — эаявил Хейсканен.

Он подчеркнул, что Донбасс потихоньку оживает: строятся дороги, дома, инфраструктура. Теперь туда поступает вода, которая шла с перебоями. По его словам, он общался с другими журналистами в группе и все сошлись во мнении, что "стену русофобии и вранья" нужно обязательно пробивать.

"И этот ужас должен прекратиться, чтобы люди жили в мире и согласии", — резюмировал корреспондент.