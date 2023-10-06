Кончаловский — о поездках в Донбасс на съёмки фильма: Это другая категория жизни

Режиссёр Егор Кончаловский признался, что во время съёмок документального фильма о Донбассе был поражён тем, как жители в повседневной жизни стойко сопротивляются киевскому режиму. Об этом он рассказал в новом выпуске "Дайте сказать!".

Егор Кончаловский рассказал о моральном сопротивлении жителей Донбасса. Видео © VK / Дайте сказать!

Кончаловский не был на передовой, но смог пообщаться с населением в прифронтовых зонах, где бои уже не шли, но туда по-прежнему долетали украинские снаряды. Он почувствовал мощный эмоциональный заряд, общаясь с теми, кто встал на защиту Родины ещё в 2014 году.

"Это было очень мощным ощущением, потому что это другая категория жизни, другая категория отношений. Вот ты провёл с человеком один день, ты приезжаешь в следующий раз, и ты встречаешься с ним как с лучшим другом, потому что он жив и не ранен", — поделился Кончаловский.

Он восхитился донбасскими женщинами, которые продолжали жить и отстаивать правду, даже если в семье кто-то погиб на фронте. Режиссёр вспоминает, как его сразу усаживали за стол и старались накормить, когда он приходил в казарму или к месту дислокации военных. Люди сохраняют в себе человеческое даже в тяжёлые минуты, подчеркнул он.

"Это такая военная реальность. При этом люди живут. Донецк — потрясающе ухоженный город. И тут прилетела ракета. Погибло пять человек. Тела ещё лежат в скорой помощи. А уже асфальтируют (место прилёта ракеты. — Прим. Лайфа). Это такое моральное сопротивление", — отметил Кончаловский.

Он признался, что в Донбасс его тянет вновь и вновь, потому что там чувствуются настоящий дух сопротивления и сама жизнь. Режиссёр уверен, что ещё будет снято множество фильмов о спецоперации. Но главное, по его словам, чтобы эти "московские продюсеры, хорошо одетые, на хороших автомобилях, в дорогих часах, сидящие в модных ресторанах", тоже почувствовали настоящий дух Донбасса.