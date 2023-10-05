Путин ответил на вопрос о конце СВО
Путин — о конце СВО: Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного Валдайского клуба, которое состоялось в Сочи, ответил на вопрос, где российские войска должны остановиться в ходе спецоперации на Украине. Как подчеркнул глава государства, здесь дело не в территориях.
"Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория. [Дело в] безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми", — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что это очень сложный вопрос, однако российская сторона продолжит защищать своих людей.
Как сообщал Лайф, в ходе выступления Путин также подчеркнул, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Глава государства напомнил, что в течение девяти лет Киев "бомбил, стрелял, танки применял", вёл "натуральную войну против Донбасса" — и никто на Западе не считал погибших детей, никто не плакал по погибшим. Путин также добавил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом, потому что у России нет интереса отвоёвывать какие-либо территории.
LIFE / Павел Баранов