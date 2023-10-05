Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного Валдайского клуба, которое состоялось в Сочи, ответил на вопрос, где российские войска должны остановиться в ходе спецоперации на Украине. Как подчеркнул глава государства, здесь дело не в территориях.

"Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория. [Дело в] безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что это очень сложный вопрос, однако российская сторона продолжит защищать своих людей.