Российские войска за сутки продвинулись на 12 участках в зоне СВО

Российские войска успешно ведут боевые действия в зоне проведения спецоперации. За минувшие сутки им удалось расширить и улучшить свои позиции сразу на 12 участках на линии соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного Валдайского клуба, которое проходит в Сочи.

"Российские войска уверенно себя чувствуют, продвинулись на 12 участках, это имеет значение. На двух участках — на 300–1600 метров на глубину. Это называется улучшение положения на поле боя. Тактические вещи, они имеют значение", — сказал глава государства.

Как сообщал Лайф, в ходе выступления Путин также подчеркнул, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Глава государства напомнил, что в течение девяти лет Киев "бомбил, стрелял, танки применял", вёл "натуральную войну против Донбасса" — и никто на Западе не считал погибших детей, никто не плакал по погибшим. Путин также добавил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом, потому что у России нет интереса отвоёвывать какие-либо территории.