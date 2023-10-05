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5 октября, 16:50

Путин: Если лишить Украину военной помощи, она ляжет через неделю

Без военной помощи со стороны Запада Украина не продержится больше недели. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба.

"Представьте себе, если поставки прекратятся завтра — жить останется неделю только. Когда закончатся боеприпасы. Да они и на Западе-то кончаются", — резюмировал российский лидер.

Путин не сомневается, что США напечатают побольше денег для поддержки Украины

Путин не сомневается, что США напечатают побольше денег для поддержки Украины

Ранее в ходе своего выступления Путин заявил, что украинский кризис — это не территориальный конфликт, и напомнил, что Россия не начинала войну на Украине, а пытается её закончить.

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LIFE/ Павел Баранов

Марина Калегина
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