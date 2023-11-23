Умер журналист Максудов, раненный при атаке украинского БПЛА

Умер корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, который накануне был ранен в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв.

"Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжёлые ранения", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв LIVE".