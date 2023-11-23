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23 ноября, 06:59

Умер журналист Максудов, раненный при атаке украинского БПЛА

<p>Журналист Борис Максудов. Обложка © <a href="https://vk.com/id780880?z=photo780880_457240050/album780880_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk.com / Борис Максудов</a></p>

Журналист Борис Максудов. Обложка © Vk.com / Борис Максудов

Умер корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, который накануне был ранен в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв.

"Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжёлые ранения", сказал он в эфире телеканала "Соловьёв LIVE".

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Напомним, накануне ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении возле Токмака. В результате Борис Максудов получил осколочные ранения.

Александра Вишнякова
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