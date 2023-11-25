Путин наградил военкора Максудова орденом Мужества посмертно
Журналист Борис Максудов. Обложка © Vk.com / Борис Максудов
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно российского военного корреспондента Бориса Максудова, погибшего в результате удара ВСУ в зоне спецоперации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга", — говорится в указе.
Напомним, 22 ноября ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских военкоров, которые снимали репортаж на Запорожском направлении возле Токмака. В результате корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов получил осколочные ранения. На следующий день он умер во время транспортировки в госпиталь. По данным Лайфа, украинский дрон сбросил на журналиста мину ВОГ. У Максудова было несколько открытых переломов и сильная кровопотеря.
Свои соболезнования уже выразили представитель МИД Мария Захарова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и коллеги Максудова.