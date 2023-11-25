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Путин наградил военкора Максудова орденом Мужества посмертно

25 ноября, 05:05
<p>Журналист Борис Максудов. Обложка © <a href="https://vk.com/id780880?z=photo780880_457240050/album780880_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk.com / Борис Максудов</a></p>

Журналист Борис Максудов. Обложка © Vk.com / Борис Максудов

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно российского военного корреспондента Бориса Максудова, погибшего в результате удара ВСУ в зоне спецоперации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга", — говорится в указе.

Захарова — об убийстве журналиста Максудова: Киев ведёт за военкорами настоящую охоту

Захарова — об убийстве журналиста Максудова: Киев ведёт за военкорами настоящую охоту

Напомним, 22 ноября ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских военкоров, которые снимали репортаж на Запорожском направлении возле Токмака. В результате корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов получил осколочные ранения. На следующий день он умер во время транспортировки в госпиталь. По данным Лайфа, украинский дрон сбросил на журналиста мину ВОГ. У Максудова было несколько открытых переломов и сильная кровопотеря.

"Пал смертью храбрых": Киселёв рассказал о погибшем в зоне СВО военкоре Максудове

"Пал смертью храбрых": Киселёв рассказал о погибшем в зоне СВО военкоре Максудове

Свои соболезнования уже выразили представитель МИД Мария Захарова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и коллеги Максудова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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