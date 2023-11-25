Путин наградил военкора Максудова орденом Мужества посмертно

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно российского военного корреспондента Бориса Максудова, погибшего в результате удара ВСУ в зоне спецоперации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга", — говорится в указе.