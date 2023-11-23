Скабеева рассказала о последних словах Максудова ей перед роковой поездкой на фронт

"Наш коллега, друг и товарищ — военный корреспондент "России 24" Борис Максудов — скончался. Ранения, которые Боря получил в Запорожской области, снимая репортаж на линии фронта, оказались несовместимы с жизнью. Врачи пытались спасти, но не смогли. Перед ранением Борис успел прислать в редакцию свой материал. Вот его последние съёмки", — говорится в публикации Скабеевой.

Телеведущая также сообщила, что они с погибшим постоянно поддерживали связь и Максудов регулярно присылал ей свои комментарии и делился съёмками людей, которые передавали привет из окопов зоны СВО. При этом военкор не унывал и рассказывал, что его работа — снимать сюжеты про Армию Российской Федерации — повод для гордости, и, несмотря на свою опасную профессию, он сумел остаться добрым и светлым весельчаком. Последний раз Скабеева и Максудов повстречались в лифте, и он сказал ей: "Я снова на фронт, до встречи в эфире". 18 ноября ему исполнилось 38 лет.