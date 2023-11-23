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Регион
Опубликовано 23 ноября 2023, 10:04
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Скабеева рассказала о последних словах Максудова ей перед роковой поездкой на фронт

Скабеева назвала погибшего журналиста Максудова добрым и весёлым человеком

Погибший журналист "России 24" Борис Максудов. Обложка © VK / Борис Максудов

Погибший журналист "России 24" Борис Максудов. Обложка © VK / Борис Максудов

Погибший журналист "России 24" Борис Максудов был светлым и добрым человеком, который гордился тем, что делает сюжеты про Российскую армию. Об этом рассказала его коллега, ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева, её сообщение приведено в телеграм-канале.

"Наш коллега, друг и товарищ — военный корреспондент "России 24" Борис Максудов — скончался. Ранения, которые Боря получил в Запорожской области, снимая репортаж на линии фронта, оказались несовместимы с жизнью. Врачи пытались спасти, но не смогли. Перед ранением Борис успел прислать в редакцию свой материал. Вот его последние съёмки", говорится в публикации Скабеевой.

Последний материал, полученный Скабеевой от погибшего военкора Бориса Максудова. Видео © t.me / Скабеева

Телеведущая также сообщила, что они с погибшим постоянно поддерживали связь и Максудов регулярно присылал ей свои комментарии и делился съёмками людей, которые передавали привет из окопов зоны СВО. При этом военкор не унывал и рассказывал, что его работа — снимать сюжеты про Армию Российской Федерации — повод для гордости, и, несмотря на свою опасную профессию, он сумел остаться добрым и светлым весельчаком. Последний раз Скабеева и Максудов повстречались в лифте, и он сказал ей: "Я снова на фронт, до встречи в эфире". 18 ноября ему исполнилось 38 лет.

Сильная кровопотеря и переломы: Источник сообщил подробности гибели военкора Максудова
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Напомним, 22 ноября ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении. В результате корреспондент Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября стало известно о его смерти.

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Юрий Лысенко
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