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23 ноября, 10:56

Губернатор Балицкий выразил соболезнования семье погибшего в Запорожье Максудова

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования семье погибшего корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, делавшего сюжеты про Российскую армию.

"Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Бориса, коллегам, друзьям и всем, кто знал его лично, знал и любил его работу", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

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Напомним, 22 ноября ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении. В результате корреспондент Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября стало известно о его смерти. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что Максудов погиб смертью отважного героя. Свои соболезнования выразили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и телеведущая Ольга Скабеева.

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ТАСС / Коновалов Алексей

Ян Поланин
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