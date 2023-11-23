Губернатор Балицкий выразил соболезнования семье погибшего в Запорожье Максудова
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования семье погибшего корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, делавшего сюжеты про Российскую армию.
"Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Бориса, коллегам, друзьям и всем, кто знал его лично, знал и любил его работу", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Напомним, 22 ноября ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении. В результате корреспондент Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября стало известно о его смерти. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что Максудов погиб смертью отважного героя. Свои соболезнования выразили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и телеведущая Ольга Скабеева.
ТАСС / Коновалов Алексей