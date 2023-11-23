Губернатор Балицкий выразил соболезнования семье погибшего в Запорожье Максудова

"Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Бориса, коллегам, друзьям и всем, кто знал его лично, знал и любил его работу", — написал глава региона в своём телеграм-канале.