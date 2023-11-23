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23 ноября, 09:11

Военкора Максудова предложили посмертно наградить орденом Мужества

Глава СЖР призвал наградить погибшего военкора Максудова орденом Мужества

<p>Погибший в зоне СВО журналист Борис Максудов. Обложка © <a href="https://vk.com/id780880" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / Борис Максудов</p>

Погибший в зоне СВО журналист Борис Максудов. Обложка © VK / Борис Максудов

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв призвал посмертно наградить погибшего в зоне специальной военной операции Бориса Максудова орденом Мужества.

"Вчера мы следили за судьбой нашего коллеги Бориса Максудова. Вначале была информация, что множественные осколочные ранения и вроде бы жизни ничего не угрожало, но утром пришла эта страшная новость", — приводит его слова NEWS.ru.

Соловьёв отметил, что работа российских военкоров почти всегда связана с риском и опасностью для жизни. И, к сожалению, иногда приходится хоронить тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

"Наш коллега достоин получить орден Мужества посмертно. Но это будет решать Кремль. Я надеюсь, так и получится", — подчеркнул глава СЖР, добавив, что объединение окажет материальную помощь семье погибшего.

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Как уже рассказывал Лайф, накануне украинский беспилотник атаковал группу российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении. В результате удара пострадал Борис Максудов. Военкор получил осколочные ранения, у него была большая кровопотеря и несколько открытых переломов. Врачи пытались его спасти, однако сегодня стало известно о его смерти. Как сообщал SHOT, он скончался по дороге в госпиталь, не приходя в сознание.

Николь Вербер
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