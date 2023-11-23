Военкора Максудова предложили посмертно наградить орденом Мужества
Глава СЖР призвал наградить погибшего военкора Максудова орденом Мужества
Погибший в зоне СВО журналист Борис Максудов. Обложка © VK / Борис Максудов
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв призвал посмертно наградить погибшего в зоне специальной военной операции Бориса Максудова орденом Мужества.
"Вчера мы следили за судьбой нашего коллеги Бориса Максудова. Вначале была информация, что множественные осколочные ранения и вроде бы жизни ничего не угрожало, но утром пришла эта страшная новость", — приводит его слова NEWS.ru.
Соловьёв отметил, что работа российских военкоров почти всегда связана с риском и опасностью для жизни. И, к сожалению, иногда приходится хоронить тех, кто погиб при исполнении служебного долга.
"Наш коллега достоин получить орден Мужества посмертно. Но это будет решать Кремль. Я надеюсь, так и получится", — подчеркнул глава СЖР, добавив, что объединение окажет материальную помощь семье погибшего.
Как уже рассказывал Лайф, накануне украинский беспилотник атаковал группу российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении. В результате удара пострадал Борис Максудов. Военкор получил осколочные ранения, у него была большая кровопотеря и несколько открытых переломов. Врачи пытались его спасти, однако сегодня стало известно о его смерти. Как сообщал SHOT, он скончался по дороге в госпиталь, не приходя в сознание.