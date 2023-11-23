Киселёв рассказал о погибшем в зоне СВО военкоре Максудове
Киселёв: Погибший военкор Максудов пал смертью храбрых и отважного воина
Военный корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, погибший от ран после атаки украинского беспилотника, пал смертью храбрых. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
"Борис Максудов пал смертью храбрых, смертью отважного воина", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Киселёв отметил, что, к сожалению, сегодня профессия журналиста всё больше "окрашивается в цвета хаки", поверх чего нередко появляется ещё и кровь.
"Работаем, братья", — заключил журналист.
Напомним, что накануне украинский беспилотник атаковал группу российских журналистов, снимавших репортаж на Запорожском направлении. В результате Борис Максудов получил осколочные ранения. Сегодня стало известно о его смерти. По данным Лайфа, военный корреспондент скончался по дороге в госпиталь, не приходя в сознание.
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