Военный корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, погибший от ран после атаки украинского беспилотника, пал смертью храбрых. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.

"Борис Максудов пал смертью храбрых, смертью отважного воина", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Киселёв отметил, что, к сожалению, сегодня профессия журналиста всё больше "окрашивается в цвета хаки", поверх чего нередко появляется ещё и кровь.