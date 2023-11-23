Песков назвал трагедией гибель журналиста Максудова, раненного украинским БПЛА
Погибший в зоне СВО журналист Борис Максудов. Обложка © VK / Борис Максудов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большой трагедией гибель российского военкора Бориса Максудова, раненного в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области.
"Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста — это трагедия и для коллектива, и для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
При этом, по его словам, Кремль не ожидает от Запада реакции на гибель Бориса Максудова, поскольку руководство этих стран придерживается "непонятно каких стандартов".
"То, что не будет реакции, — да, к сожалению, я вынужден согласиться. Очевидно, что не будет. Но это не должно быть для нас поводом, чтобы отказываться от наших принципов, чтобы отказываться от наших целей", — добавил представитель Кремля.
Напомним, вчера, 22 ноября, ВСУ с помощью беспилотника атаковали российских журналистов, которые снимали репортаж на Запорожском направлении. В результате корреспондент Борис Максудов получил осколочные ранения. Сегодня же стало известно о его смерти. Глава Союза журналистов России призвал посмертно наградить репортёра орденом Мужества.