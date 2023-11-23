Песков назвал трагедией гибель журналиста Максудова, раненного украинским БПЛА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большой трагедией гибель российского военкора Бориса Максудова, раненного в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области.

"Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста — это трагедия и для коллектива, и для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

При этом, по его словам, Кремль не ожидает от Запада реакции на гибель Бориса Максудова, поскольку руководство этих стран придерживается "непонятно каких стандартов".