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Опубликовано 23 ноября 2023, 15:03

Захарова — об убийстве журналиста Максудова: Киев ведёт за военкорами настоящую охоту

Захарова назвала убийство военкора Максудова ещё одним преступлением Киева

Военный корреспондент Борис Максудов. Обложка © VK / Борис Максудов

Военный корреспондент Борис Максудов. Обложка © VK / Борис Максудов

Убийство военного корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова является очередным преступлением Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Жестокое убийство Максудова — ещё одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан", — сказала она.

Дипломат выразила уверенность, что это не останется безнаказанным, а виновникам не удастся уйти от справедливого и законного возмездия.

Захарова отметила, что Украина продолжает рассматривать российских журналистов и военных корреспондентов как приоритетные цели и ведёт за ними настоящую охоту: подло целится в гражданских, безоружных сотрудников СМИ, а также использует террористические методы их устранения, не боясь критики со стороны Запада.

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Напомним, вчера украинский беспилотник атаковал российских журналистов, снимавших репортаж на Запорожском направлении. В результате корреспондент Борис Максудов получил осколочные ранения, а сегодня стало известно о его смерти. По данным Лайфа, журналист скончался по дороге в госпиталь, не приходя в сознание. Свои соболезнования уже выразили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и телеведущая Ольга Скабеева, а также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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Матвей Константинов
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