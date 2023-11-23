Захарова — об убийстве журналиста Максудова: Киев ведёт за военкорами настоящую охоту

Убийство военного корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова является очередным преступлением Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Жестокое убийство Максудова — ещё одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан", — сказала она.

Дипломат выразила уверенность, что это не останется безнаказанным, а виновникам не удастся уйти от справедливого и законного возмездия.