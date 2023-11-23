Захарова — об убийстве журналиста Максудова: Киев ведёт за военкорами настоящую охоту
Захарова назвала убийство военкора Максудова ещё одним преступлением Киева
Военный корреспондент Борис Максудов. Обложка © VK / Борис Максудов
Убийство военного корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова является очередным преступлением Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Жестокое убийство Максудова — ещё одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан", — сказала она.
Дипломат выразила уверенность, что это не останется безнаказанным, а виновникам не удастся уйти от справедливого и законного возмездия.
Захарова отметила, что Украина продолжает рассматривать российских журналистов и военных корреспондентов как приоритетные цели и ведёт за ними настоящую охоту: подло целится в гражданских, безоружных сотрудников СМИ, а также использует террористические методы их устранения, не боясь критики со стороны Запада.
Напомним, вчера украинский беспилотник атаковал российских журналистов, снимавших репортаж на Запорожском направлении. В результате корреспондент Борис Максудов получил осколочные ранения, а сегодня стало известно о его смерти. По данным Лайфа, журналист скончался по дороге в госпиталь, не приходя в сознание. Свои соболезнования уже выразили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и телеведущая Ольга Скабеева, а также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.