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10 декабря, 15:19

Скончался актёр Жупанич из популярного в СССР чешского сериала "Арабелла"

В возрасте 80 лет умер чехословацкий актёр из "Арабеллы" Ладислав Жупанич

<p>Ладислав Жупанич. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/294410/?utm_referrer=www.google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Ладислав Жупанич. Обложка © Kinopoisk.ru

В возрасте 80 лет умер чехословацкий актёр Ладислав Жупанич. Об этом сообщает пресс-служба Национальной актёрской ассоциации Чехии.

Артист скончался накануне, 9 декабря, в одной из клиник Праги. Причина его смерти не раскрывается.

Творчество Жупанича широко известно российским зрителям благодаря его участию в таких знаменитых кинопроектах, как "Арабелла" (1979–1981) и "Тайна Карпатского замка" (1981). Также он снимался в "Пилотах" (1988) — совместном детище "Мосфильма" и чехословацкой киностудии "Баррандов". Кроме того, артист был успешным актёром дубляжа, сценаристом и радиоведущим.

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Наталья Исакова
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