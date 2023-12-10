Скончался актёр Жупанич из популярного в СССР чешского сериала "Арабелла"
В возрасте 80 лет умер чехословацкий актёр из "Арабеллы" Ладислав Жупанич
Ладислав Жупанич. Обложка © Kinopoisk.ru
В возрасте 80 лет умер чехословацкий актёр Ладислав Жупанич. Об этом сообщает пресс-служба Национальной актёрской ассоциации Чехии.
Артист скончался накануне, 9 декабря, в одной из клиник Праги. Причина его смерти не раскрывается.
Творчество Жупанича широко известно российским зрителям благодаря его участию в таких знаменитых кинопроектах, как "Арабелла" (1979–1981) и "Тайна Карпатского замка" (1981). Также он снимался в "Пилотах" (1988) — совместном детище "Мосфильма" и чехословацкой киностудии "Баррандов". Кроме того, артист был успешным актёром дубляжа, сценаристом и радиоведущим.
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