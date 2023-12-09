В США скончалась звезда "Истории любви" Райан О’Нил

На 83-м году жизни умер номинированный на "Оскара" и "Золотой глобус" за одну из главных ролей в фильме "История любви" американский актёр Райан О’Нил. Трагическую новость сообщил в социальных сетях его сын Патрик.

"Мой отец сегодня мирно умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как и он нас", — заявил родственник артиста.

О’Нил приобрёл мировую известность после того, как на экраны кинотеатров в 1970 году вышла картина Артура Хиллера "История любви", в которой актёр вместе с Эли Макгроу исполнил одну из главных ролей. Также ведущая звезда Голливуда 1970-х годов известна общественности по таким произведениям, как "Бумажная луна" Питера Богдановича и "Барри Линдон" Стенли Кубрика.

Также известно, что более двух десятилетий деятель киноискусств боролся с двумя смертельно опасными болезнями: хроническим лейкозом, который у него диагностировали в 2001 году, и раком простаты, обнаруженным в 2012-м.