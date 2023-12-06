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Известная советская актриса умерла в доме престарелых, куда её поместили родственники

SHOT: В Москве умерла актриса Елена Корнилова, известная по сериалу "Глухарь"

6 декабря, 08:38
<p>Елена Корнилова в фильме "Первые испытания" (1960) / "Беларусьфильм" / © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/30886/foto/m9199/800448/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Елена Корнилова в фильме "Первые испытания" (1960) / "Беларусьфильм" / © kino-teatr.ru

В Москве скончалась актриса Елена Корнилова, известная по фильмам "Первые испытания", "Странная женщина", по сериалу "Глухарь" и множеству театральных работ. По данным SHOT, её тело обнаружила медсестра дома престарелых на Большой Филёвской улице.

85-летнюю Корнилову поместили в пансионат её родные. В последнее время актриса чувствовала себя плохо и жаловалась на слабость. Что стало причиной смерти, пока не известно.

Актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Бумбараша" умерла после долгой болезни

Актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Бумбараша" умерла после долгой болезни

Ранее Лайф сообщал, что народная артистка РФ Татьяна Владимирова, которая 30 лет выступала на сцене московского Et Cetera, умерла в возрасте 73 лет. Телезрителю она была знакома по сериалу "Склифосовский".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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