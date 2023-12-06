Известная советская актриса умерла в доме престарелых, куда её поместили родственники SHOT: В Москве умерла актриса Елена Корнилова, известная по сериалу "Глухарь" 6 декабря, 08:38 Елена Корнилова в фильме "Первые испытания" (1960) / "Беларусьфильм" / © kino-teatr.ru

В Москве скончалась актриса Елена Корнилова, известная по фильмам "Первые испытания", "Странная женщина", по сериалу "Глухарь" и множеству театральных работ. По данным SHOT, её тело обнаружила медсестра дома престарелых на Большой Филёвской улице.

85-летнюю Корнилову поместили в пансионат её родные. В последнее время актриса чувствовала себя плохо и жаловалась на слабость. Что стало причиной смерти, пока не известно.

Ранее Лайф сообщал, что народная артистка РФ Татьяна Владимирова, которая 30 лет выступала на сцене московского Et Cetera, умерла в возрасте 73 лет. Телезрителю она была знакома по сериалу "Склифосовский".

Авторы Марина Калегина