Актриса фильма "Бумбараш" умерла в Петербурге после долгой болезни
В возрасте 78 лет умерла заслуженная артистка России Наталья Дмитриева
Актриса фильма "Бумбараш" Наталья Дмитриева. Фото © VK / Молодёжный театр на Фонтанке
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Дмитриева умерла в возрасте 78 лет. В пресс-службе Молодёжного театра на Фонтанке рассказали, что смерть наступила после продолжительной болезни.
"25 ноября 2023 года в результате продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке Наталья Владимировна Дмитриева. Коллеги из Молодёжного театра всегда будут помнить её как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надёжного партнёра и друга. Эту потерю будет невозможно восполнить. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими", — сообщили в театре.
Там отметили, что педагогика была ещё одной сферой деятельности Дмитриевой. В театре рассказали, что почти двадцать лет она работала в лицее искусств "Санкт-Петербург", где ставила спектакли по своим сценариям.
Российскому зрителю артистка запомнилась по ролям в фильмах "Бумбараш", "Уходя — уходи", "Прогулка, достойная мужчин". Среди её самых знаковых театральных работ следующие постановки: "Сто братьев Бестужевых", "Диалоги", "Пять углов", "Маркиза де Сад", "Три сестры" и другие.
В начале ноября поклонников российского кино потрясла ещё одна новость. 8-го числа скончался известный по "Джентльменам удачи" актёр Анатолий Яббаров. Причиной смерти народного артиста стала сердечная недостаточность.