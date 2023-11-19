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18 ноября, 21:40

Умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"

Актёр из "Улицы разбитых фонарей" Иосиф Кошелевич скончался в 74 года

<p>Иосиф Кошелевич в фильме "Опера-3. Хроники убойного отдела". Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/10068/foto/287784/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Иосиф Кошелевич в фильме "Опера-3. Хроники убойного отдела". Обложка © kino-teatr.ru

Российский актёр театра и кино Иосиф Кошелевич скончался в возрасте 74 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Александринского театра.

В опубликованном некрологе сказано, что артиста не стало в минувшую пятницу. Звезда отечественных телесериалов отдала сцене почти половину жизни, говорится в сообщении.

"Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2023 года на 75-м году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич. Служению Александринской сцене он посвятил почти 35 лет своей творческой биографии", — гласит заметка.

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Театральную деятельность актёр совмещал со съёмками в кино. Так, широкую известность Кошелевич получил после исполнения ролей в "Улицах разбитых фонарей" и "Ментовских войнах". Параллельно он занимался педагогикой.

А в начале ноября поклонников российского кино потрясла ещё одна новость. 8-го числа скончался известный по "Джентльменам удачи" актёр Анатолий Яббаров. Причиной смерти народного артиста стала сердечная недостаточность.

Илья Пушкарев
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