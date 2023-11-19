Умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
Актёр из "Улицы разбитых фонарей" Иосиф Кошелевич скончался в 74 года
Иосиф Кошелевич в фильме "Опера-3. Хроники убойного отдела". Обложка © kino-teatr.ru
Российский актёр театра и кино Иосиф Кошелевич скончался в возрасте 74 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Александринского театра.
В опубликованном некрологе сказано, что артиста не стало в минувшую пятницу. Звезда отечественных телесериалов отдала сцене почти половину жизни, говорится в сообщении.
"Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2023 года на 75-м году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич. Служению Александринской сцене он посвятил почти 35 лет своей творческой биографии", — гласит заметка.
Театральную деятельность актёр совмещал со съёмками в кино. Так, широкую известность Кошелевич получил после исполнения ролей в "Улицах разбитых фонарей" и "Ментовских войнах". Параллельно он занимался педагогикой.
А в начале ноября поклонников российского кино потрясла ещё одна новость. 8-го числа скончался известный по "Джентльменам удачи" актёр Анатолий Яббаров. Причиной смерти народного артиста стала сердечная недостаточность.