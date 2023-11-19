Умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"

Российский актёр театра и кино Иосиф Кошелевич скончался в возрасте 74 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Александринского театра.

В опубликованном некрологе сказано, что артиста не стало в минувшую пятницу. Звезда отечественных телесериалов отдала сцене почти половину жизни, говорится в сообщении.

"Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2023 года на 75-м году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич. Служению Александринской сцене он посвятил почти 35 лет своей творческой биографии", — гласит заметка.

Театральную деятельность актёр совмещал со съёмками в кино. Так, широкую известность Кошелевич получил после исполнения ролей в "Улицах разбитых фонарей" и "Ментовских войнах". Параллельно он занимался педагогикой.