Автор "Чудной бабы" Нина Садур умерла от тяжёлой болезни

В возрасте 73 лет умерла российская писательница и драматург Нина Садур, которая подарила зрителю пьесы "Уличённая ласточка", "Группа товарищей", "Брат Чичиков", "Памяти Печорина", а также романы и повести "Юг", "Сад", "Немец". Об этом в социальной сети сообщила её дочь — Екатерина Садур.

"Сегодня, в воскресенье, 12 ноября 2023 года моя мама, Садур Нина Николаевна, в 11:40 по московскому времени отошла к Господу. О месте отпевания и прощания я сообщу позже", — говорится в её публикации. Екатерина рассказала, что её мама в течение долгого времени боролась с тяжёлым недугом.