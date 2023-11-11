Новорождённая дочь звезды сериала "Игра престолов" умерла, прожив всего два дня

Исландский спортсмен и актёр из сериала "Игра престолов" Хафтор Бьёрнссон с женой Келси Хенсон сообщил о смерти своей новорождённой дочери. Малышка прожила всего два дня.

Девочка появилась на свет на 21-й неделе беременности — 8 ноября. Врачи боролись за жизнь новорождённой, но спасти её так и не удалось. По словам Бьёрнссона, сначала у малышки снизилась моторика, а потом остановилось сердце. Родители успели назвать её Грейс Морган.

Пара жената пять лет и воспитывает сына Стормура Магни. У Бьёрнссона также есть внебрачная дочь.