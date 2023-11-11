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11 ноября, 17:09

Новорождённая дочь звезды сериала "Игра престолов" умерла, прожив всего два дня

Актёр сериала "Игра престолов" Бьёрнссон сообщил о смерти новорождённой дочери

<p>Актёр сериала "Игра престолов" Хафтор Бьёрнссон с женой Келси Хенсон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kelc33</p>

Актёр сериала "Игра престолов" Хафтор Бьёрнссон с женой Келси Хенсон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kelc33

Исландский спортсмен и актёр из сериала "Игра престолов" Хафтор Бьёрнссон с женой Келси Хенсон сообщил о смерти своей новорождённой дочери. Малышка прожила всего два дня.

Девочка появилась на свет на 21-й неделе беременности — 8 ноября. Врачи боролись за жизнь новорождённой, но спасти её так и не удалось. По словам Бьёрнссона, сначала у малышки снизилась моторика, а потом остановилось сердце. Родители успели назвать её Грейс Морган.

Пара жената пять лет и воспитывает сына Стормура Магни. У Бьёрнссона также есть внебрачная дочь.

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А ранее британский актёр Даррен Кент, сыгравший козопаса в "Игре престолов", скончался в возрасте 36 лет после долгой болезни. По информации издания Hollywood Reporter, актёр страдал от остеопороза, артрита, а также редкого заболевания кожи.

Александра Мышляева
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