Названа причина смерти актёра из "Джентльменов удачи" Анатолия Яббарова
Помощница актёра Яббарова: Он скончался из-за сердечной недостаточности
Анатолий Яббаров в роли Митяя в "Джентльменах удачи". Обложка © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / kino-teatr.ru
Актёр театра и кино Анатолий Яббаров умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила его помощница. Она добавила, что сама будет заниматься похоронами Яббарова. Родственники артиста в настоящее время живут за границей.
"У Анатолия Ахмедовича отказало сердце, врачи сказали, что это левожелудочковая недостаточность и ишемическая кардиомиопатия. Я давно ему помогала, родственников я его лично не знаю", — слова женщины приводит ИА "Регнум".
Напомним, что актёр театра и кино Анатолий Яббаров ушёл из жизни 6 ноября . Заслуженный артист и звезда "Джентельменов удачи" скончался в возрасте 87 лет.