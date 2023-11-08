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8 ноября, 15:50

Названа причина смерти актёра из "Джентльменов удачи" Анатолия Яббарова

Помощница актёра Яббарова: Он скончался из-за сердечной недостаточности

<p>Анатолий Яббаров в роли Митяя в "Джентльменах удачи". Обложка © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева /<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1523873/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/5038/foto/129150/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Анатолий Яббаров в роли Митяя в "Джентльменах удачи". Обложка © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / kino-teatr.ru

Актёр театра и кино Анатолий Яббаров умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила его помощница. Она добавила, что сама будет заниматься похоронами Яббарова. Родственники артиста в настоящее время живут за границей.

"У Анатолия Ахмедовича отказало сердце, врачи сказали, что это левожелудочковая недостаточность и ишемическая кардиомиопатия. Я давно ему помогала, родственников я его лично не знаю", — слова женщины приводит ИА "Регнум".
Дочь актёра "Бриллиантовой руки" нашли мёртвой в Москве

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Напомним, что актёр театра и кино Анатолий Яббаров ушёл из жизни 6 ноября . Заслуженный артист и звезда "Джентельменов удачи" скончался в возрасте 87 лет.

Дарья Нарыкова

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