Дочь актёра "Бриллиантовой руки" нашли мёртвой в Москве

В Москве умерла дочь актёра "Бриллиантовой руки" Георгия Светлани (настоящая фамилия — Пиньковский), который сыграл роль помощника управдома, Нонны Мордюковой, в "Бриллиантовой руке". По сведениям SHOT, Светлана Пиньковская умерла от инфаркта.

Тело певицы и актрисы эстрадного театра "Эрмитаж" обнаружила в её квартире в Бескудниковском районе внучка. 98-летняя артистка с лета перенесла несколько инфарктов. Пиньковская работала в театре и выступала с женским эстрадным оркестром под псевдонимом Светланова, а также преподавала музыку. Дату и место прощания родные певицы пока не объявляли.