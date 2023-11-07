Дочь актёра "Бриллиантовой руки" нашли мёртвой в Москве
В Москве умерла дочь актёра "Бриллиантовой руки" — певица Светлана Пиньковская
Певица Светлана Пиньковская. Обложка © Kino-teatr.ru
В Москве умерла дочь актёра "Бриллиантовой руки" Георгия Светлани (настоящая фамилия — Пиньковский), который сыграл роль помощника управдома, Нонны Мордюковой, в "Бриллиантовой руке". По сведениям SHOT, Светлана Пиньковская умерла от инфаркта.
Тело певицы и актрисы эстрадного театра "Эрмитаж" обнаружила в её квартире в Бескудниковском районе внучка. 98-летняя артистка с лета перенесла несколько инфарктов. Пиньковская работала в театре и выступала с женским эстрадным оркестром под псевдонимом Светланова, а также преподавала музыку. Дату и место прощания родные певицы пока не объявляли.
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