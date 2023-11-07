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7 ноября, 12:00

Дочь актёра "Бриллиантовой руки" нашли мёртвой в Москве

В Москве умерла дочь актёра "Бриллиантовой руки" — певица Светлана Пиньковская

<p>Певица Светлана Пиньковская. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/449764/foto/745989/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Певица Светлана Пиньковская. Обложка © Kino-teatr.ru

В Москве умерла дочь актёра "Бриллиантовой руки" Георгия Светлани (настоящая фамилия — Пиньковский), который сыграл роль помощника управдома, Нонны Мордюковой, в "Бриллиантовой руке". По сведениям SHOT, Светлана Пиньковская умерла от инфаркта.

Тело певицы и актрисы эстрадного театра "Эрмитаж" обнаружила в её квартире в Бескудниковском районе внучка. 98-летняя артистка с лета перенесла несколько инфарктов. Пиньковская работала в театре и выступала с женским эстрадным оркестром под псевдонимом Светланова, а также преподавала музыку. Дату и место прощания родные певицы пока не объявляли.

Умер актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Владимир Белецкий

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Ранее Лайф писал, что на 90-м году жизни умерла известная советская и российская актриса Галина Мочалова. Зрителям актриса, которой в 2007 году присвоили звание заслуженной артистки России, хорошо известна по сериалам "Мажор", "Тайны следствия", "Крик совы" и "Глухарь".

Андрей Бражников
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