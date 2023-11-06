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6 ноября, 18:57

Умер актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Владимир Белецкий

<p>Актёр Владимир Белецкий. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/ros/44791/foto/644273/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Владимир Белецкий. Обложка © Kino-teatr.ru

Народный артист России Владимир Белецкий скончался на 86-м году жизни. Зрителям он особо запомнился по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", которая была единственной в фильмографии актёра.

Большую часть своей карьеры Белецкий посвятил театру. Он участвовал в таких спектаклях, как "На дне", "Ревизор", "Чайка" и "Остров сокровищ".

В 1983-м Белецкий получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1999-м — народного. Последние годы Белецкий жил в Доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге, сообщил портал "Кино-театр.ру".

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Умерла бразильская актриса Элизанжела, сыгравшая Ноэмию в сериале "Клон"

Ранее Лайф писал, что на 90-м году жизни умерла известная советская и российская актриса Галина Мочалова. Зрителям актриса, которой в 2007 году присвоили звание заслуженной артистки России, хорошо известна по сериалам "Мажор", "Тайны следствия", "Крик совы" и "Глухарь".

Александра Мышляева
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