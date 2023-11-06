Умер актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Владимир Белецкий
Актёр Владимир Белецкий. Обложка © Kino-teatr.ru
Народный артист России Владимир Белецкий скончался на 86-м году жизни. Зрителям он особо запомнился по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", которая была единственной в фильмографии актёра.
Большую часть своей карьеры Белецкий посвятил театру. Он участвовал в таких спектаклях, как "На дне", "Ревизор", "Чайка" и "Остров сокровищ".
В 1983-м Белецкий получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1999-м — народного. Последние годы Белецкий жил в Доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге, сообщил портал "Кино-театр.ру".
Ранее Лайф писал, что на 90-м году жизни умерла известная советская и российская актриса Галина Мочалова. Зрителям актриса, которой в 2007 году присвоили звание заслуженной артистки России, хорошо известна по сериалам "Мажор", "Тайны следствия", "Крик совы" и "Глухарь".