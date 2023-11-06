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6 ноября, 11:10

Умерла бразильская актриса Элизанжела, сыгравшая Ноэмию в сериале "Клон"

<p>Обложка © Элизанжела ду Амарал Вергейру. </p><p>Кадр © сериал "Клон"</p>

Обложка © Элизанжела ду Амарал Вергейру.

Кадр © сериал "Клон"

Бразильская актриса Элизанжела ду Амарал Вергейру, сыгравшая Ноэмию в сериале "Клон", умерла на 69-м году жизни. О смерти актрисы стало известно 3 ноября. По словам издания Globo, она почувствовала себя плохо дома, ей стало трудно дышать.

Элизанжелу доставили в клинику Jose Rabello de Mello с остановкой сердца, однако все дальнейшие реанимационные мероприятия оказались безрезультатными. Незадолго до смерти актриса обращалась к медикам из-за серьёзных проблем с дыханием, тогда в больнице она провела несколько недель.

В "Клоне" Элизанжела сыграла донну Ноэмию — супругу Мустафы.

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Ранее Лайф сообщал, что на 90-м году жизни умерла известная советская и российская актриса Галина Мочалова. Зрителям актриса, которой в 2007 году присвоили звание заслуженной артистки России, хорошо известна по сериалам "Мажор", "Тайны следствия", "Крик совы" и "Глухарь".

Александра Мышляева
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