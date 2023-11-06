Умерла бразильская актриса Элизанжела, сыгравшая Ноэмию в сериале "Клон"

Бразильская актриса Элизанжела ду Амарал Вергейру, сыгравшая Ноэмию в сериале "Клон", умерла на 69-м году жизни. О смерти актрисы стало известно 3 ноября. По словам издания Globo, она почувствовала себя плохо дома, ей стало трудно дышать.

Элизанжелу доставили в клинику Jose Rabello de Mello с остановкой сердца, однако все дальнейшие реанимационные мероприятия оказались безрезультатными. Незадолго до смерти актриса обращалась к медикам из-за серьёзных проблем с дыханием, тогда в больнице она провела несколько недель.

В "Клоне" Элизанжела сыграла донну Ноэмию — супругу Мустафы.