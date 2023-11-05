Умер заслуженный тренер России по боксу и кикбоксингу Руслан Чапанов

Руслан Чапанов родился 4 апреля 1947 года в Павлодаре. Он активно занимался боксом, проходил подготовку под руководством Анатолия Петрова. Позже выполнил норматив мастера спорта СССР, но из-за травмы спины был вынужден завершить спортивную карьеру.

За результаты наших спортсменов на Олимпиаде 2008 года в Пекине, в числе которых Рахим Чахкиев, Чапанову в 2010 году вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также за выдающиеся достижения на тренерском поприще дважды был удостоен почётного звания заслуженного тренера России — по боксу и по кикбоксингу.