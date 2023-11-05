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5 ноября, 18:16

Умер заслуженный тренер России по боксу и кикбоксингу Руслан Чапанов

<p>Скончался заслуженный тренер России по боксу и кикбоксингу Руслан Чапанов. Фото © <a href="https://vk.com/wall-64615540_1159?z=photo-64615540_375628294/wall-64615540_1159" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Бокс Ингушетии</a></p>

Скончался заслуженный тренер России по боксу и кикбоксингу Руслан Чапанов. Фото © VK / Бокс Ингушетии

Наставник олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева, заслуженный тренер России Руслан Чапанов скончался на 77-м году жизни, сообщили в Федерации бокса.

"Коллектив Федерации бокса России, вся боксёрская семья выражают глубокие соболезнования родным и близким Руслана Эдильгиреевича Чапанова", — говорится в сообщении.

Руслан Чапанов родился 4 апреля 1947 года в Павлодаре. Он активно занимался боксом, проходил подготовку под руководством Анатолия Петрова. Позже выполнил норматив мастера спорта СССР, но из-за травмы спины был вынужден завершить спортивную карьеру.

За результаты наших спортсменов на Олимпиаде 2008 года в Пекине, в числе которых Рахим Чахкиев, Чапанову в 2010 году вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также за выдающиеся достижения на тренерском поприще дважды был удостоен почётного звания заслуженного тренера России — по боксу и по кикбоксингу.

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Ранее стало известно о смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова. Он ушёл из жизни в возрасте 91 года. Его партнёрша Людмила Белоусова ушла из жизни в 2017 году. Вместе с ней Протопопов придумал и первым исполнил многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.

Александра Мышляева
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