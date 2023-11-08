Умер известный по роли Митяя в "Джентльменах удачи" актёр Анатолий Яббаров

Актёр театра и кино Анатолий Яббаров ушёл из жизни в возрасте 87 лет. Заслуженного артиста России не стало 6 ноября, сообщил портал "Кино-театр.ру". Причины смерти неизвестны.

За многолетнюю карьеру Яббаров сыграл десятки ролей в киноклассике советского периода. Дебютировал актёр в драме "Жили-были старик со старухой" 1964 года, где ярко изобразил сектанта. Отечественному зрителю же артист запомнился прежде всего по роли Митяя в "Джентльменах удачи".

В 1996 году Яббаров стал заслуженным артистом России, а также вошёл в труппу Государственного театра киноактёра. Спустя 15 лет исполнителя киноролей удостоили ордена Дружбы.