Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 00:42
6011

Умер известный по роли Митяя в "Джентльменах удачи" актёр Анатолий Яббаров

<p>Анатолий Яббаров в роли Митяя в "Джентльменах удачи". Обложка © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева /<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1523873/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/5038/foto/129150/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Анатолий Яббаров в роли Митяя в "Джентльменах удачи". Обложка © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / kino-teatr.ru

Актёр театра и кино Анатолий Яббаров ушёл из жизни в возрасте 87 лет. Заслуженного артиста России не стало 6 ноября, сообщил портал "Кино-театр.ру". Причины смерти неизвестны.

За многолетнюю карьеру Яббаров сыграл десятки ролей в киноклассике советского периода. Дебютировал актёр в драме "Жили-были старик со старухой" 1964 года, где ярко изобразил сектанта. Отечественному зрителю же артист запомнился прежде всего по роли Митяя в "Джентльменах удачи".

В 1996 году Яббаров стал заслуженным артистом России, а также вошёл в труппу Государственного театра киноактёра. Спустя 15 лет исполнителя киноролей удостоили ордена Дружбы.

Дочь актёра "Бриллиантовой руки" нашли мёртвой в Москве

Дочь актёра "Бриллиантовой руки" нашли мёртвой в Москве

А днём ранее в том же возрасте скончался народный артист России Владимир Белецкий. Последние годы жизни звезда "Улиц разбитых фонарей" жил в Доме ветеранов сцены в Петербурге.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Культура

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров