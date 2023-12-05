"Большое горе": Ушла из жизни актриса сериала "Склифосовский" Татьяна Владимирова

Народная артистка РФ Татьяна Владимирова, которая 30 лет выступала на сцене московского Et Cetera, умерла в возрасте 73 лет. Печальное известие сообщила пресс-служба её родного театра.

"Татьяну Владимирову любили зрители, с ней хотели работать режиссёры, её бесконечно любили мы все. В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. Она была центром притяжения для нас всех — мудрая, тонкая, лёгкая в общении, весёлая и никогда не унывающая. Как же трудно нам будет жить без неё", — рассказали в театре.

Владимирова родилась 29 августа 1950 года. С 1993 года она выступала в Et Cetera. За 30 лет она играла во множестве спектаклей. Среди них "Дядя Ваня", "Руководство для желающих жениться", "Дон Кихот". Также Владимирова активно снималась в кино, в частности, актриса появилась в шестом сезоне сериала "Склифосовский".