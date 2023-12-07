Американский сценарист и режиссёр Норман Лир умер в возрасте 101 года

На 102-м году жизни скончался американский сценарист, режиссёр, продюсер и общественный деятель Норман Лир. Печальную новость сообщила его семья.

"Норман прожил жизнь, благоговея перед окружающим миром. Каждое утро он восхищался своей чашкой кофе, формой дерева за окном и звуками прекрасной музыки. <...> Часто говорил: "Разве я не самый везучий чувак?" Он был благодарен за всё, что привело его к тому моменту, в котором он оказался. Как муж, отец и дедушка, он был непоколебимо предан. Он всегда открыто и во всеуслышание заявлял о своей любви и восхищении каждым из нас. Он обожал нас, и мы обожали его в ответ. Знать и любить его было величайшим из даров", — говорится в заявлении семьи на официальном сайте легенды.

Норман Лир родился 27 июля 1922 года в городе Нью-Хейвен. Во время Второй мировой совершил 52 боевых вылета и очень гордился этой службой. В 1949 году начал работать в сфере рекламы и связей с общественностью, позже пришёл к написанию сценариев для телешоу. Работа на телевидении принесла ему большую известность, он был сценаристом, режиссёром и продюсером множества популярных ситкомов: "Все в семье", "Сэнфорд и сын", "Один день", "Джефферсоны" и другие. В столетний юбилей в 2022 году он работал как продюсер возрождения "Хороших времён" на Netflix. В числе его достижений шесть номинаций на премию "Эмми", номинация на "Оскар" за сценарий к фильму "Развод по-американски" и премия "Золотой глобус". Его имя в Зале славы Академии телевидения.