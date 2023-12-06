Скончалась мультипликатор, подарившая нам "Котёнка по имени Гав" и "Жил-был пёс"

Советский и российский художник-мультипликатор Наталья Богомолова скончалась в возрасте 83 лет. Об утрате сообщил в своём телеграм-канале в среду, 6 декабря, шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

По словам Капкова, Наталья Эдуардовна была одной из лучших, легендарных мастеров мультипликата, создавшей "новое лицо советской анимации". Она работала над такими известными всем мультфильмами, как "Жил-был пёс", "Котёнок по имени Гав", "Дед Мороз и лето", "Бобик в гостях у Барбоса" и множеством других.

Художник-мультипликатор Наталья Богомолова. Фото © t.me/ kapkov1912

"Всего в её фильмографии более двухсот мультфильмов, вплоть до 2015 года, пока были силы и интерес сотрудничать со студиями авторской анимации. В новом веке она одушевила героев картин "Из жизни разбойников", "Про лысую принцессу", "Медвежий угол", "День рождения Алисы", "Тайна Сухаревой башни", "Сказки старого пианино", "День медведя", — написал Капков.