"Кулинарный вундеркинд" Иен Д`Анджело умер от сердечного приступа

Аргентинский шеф-повар Иен Д`Анджело скончался на 25-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Трагическую новость сообщила газета Clarín.

Подруга и коллега шеф-повара Яна рассказала, что накануне они отработали смену в ресторане и разошлись по домам.

"Он чувствовал себя странно, как будто у него была изжога. Но, насколько мы знали на работе, он был очень здоров", — отметила девушка.

Однако спустя некоторое время Д`Анджело перестал выходить на связь, после чего его друзья и забили тревогу. Девушка отправилась со знакомым на поиски повара к его дому, но дверь он не открыл. Тогда пара смогла самостоятельно войти в дом, где они и обнаружили безжизненное тело юноши на кровати. Предварительной причиной его смерти называют сердечный приступ.

Иен Д`Анджело известен участием во многих кулинарных шоу, среди которых "Мастер-шеф", "Эль-тринадцать" и "Гран-при кухни". Его характеризовали как невероятно талантливого и способного участника, а также называли "кулинарным вундеркиндом".