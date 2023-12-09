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9 декабря, 12:51

Белорусский тренер по фристайлу умер в 35 лет

Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик скончался в 35 лет

<p>Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mst_gov_by/20218" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство спорта и туризма Белоруссии</a></p>

Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик. Обложка © Telegram / Министерство спорта и туризма Белоруссии

Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик умер на 36-м году жизни. Об этом сообщило Министерство спорта и туризма республики.

"Коллектив министерства и работники отрасли скорбят по поводу смерти старшего тренера национальной команды по фристайлу, победителя и призёра Кубков мира, бронзового призёра чемпионата мира Максима Густика", — отметили там, выразив соболезнования близким тренера.

Максим Густик является бронзовым призёром чемпионата мира 2015 года в акробатике. Его лучший результат в общем зачёте Кубка мира — седьмое место в сезоне 2012/2013. После окончания карьеры спортсмена Густик стал старшим тренером сборной Белоруссии.

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Никита Осипов
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