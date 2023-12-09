Белорусский тренер по фристайлу умер в 35 лет
Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик скончался в 35 лет
Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик. Обложка © Telegram / Министерство спорта и туризма Белоруссии
Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик умер на 36-м году жизни. Об этом сообщило Министерство спорта и туризма республики.
"Коллектив министерства и работники отрасли скорбят по поводу смерти старшего тренера национальной команды по фристайлу, победителя и призёра Кубков мира, бронзового призёра чемпионата мира Максима Густика", — отметили там, выразив соболезнования близким тренера.
Максим Густик является бронзовым призёром чемпионата мира 2015 года в акробатике. Его лучший результат в общем зачёте Кубка мира — седьмое место в сезоне 2012/2013. После окончания карьеры спортсмена Густик стал старшим тренером сборной Белоруссии.
Ранее Лайф писал о смерти трёхкратного чемпиона мира по хоккею Романа Чехманека. Выступавший за "Филадельфию" и "Лос-Анджелес" спортсмен умер в 52 года.