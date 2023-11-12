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12 ноября, 07:16

В Москве прямо во время матча любительской лиги умер 61-летний хоккеист

<p>Михаил Янчишин. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/liveshl" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shl live</a></p>

Михаил Янчишин. Обложка © Telegram / Shl live

В Москве прямо во время матча умер хоккеист. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло накануне вечером на матче любительской лиги SHL между командами "Фаворит" и "Армата". Выступавший за последних 61-летний нападающий Михаил Янчишин внезапно потерял сознание и рухнул на лёд. Врачей на арене не оказалось, поэтому пришлось ждать скорую по вызову. К приезду медиков оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Точная причина смерти пока не известна, однако, предположительно, у Янчишина остановилось сердце.

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Буквально накануне Лайф сообщал, что в Албании прямо во время одной из игр национального чемпионата страны по футболу потерял сознание и умер от сердечного приступа 28-летний футболист Рафаэль Двамена.

Максим Плетнёв
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