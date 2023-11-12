В Москве прямо во время матча любительской лиги умер 61-летний хоккеист

В Москве прямо во время матча умер хоккеист. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло накануне вечером на матче любительской лиги SHL между командами "Фаворит" и "Армата". Выступавший за последних 61-летний нападающий Михаил Янчишин внезапно потерял сознание и рухнул на лёд. Врачей на арене не оказалось, поэтому пришлось ждать скорую по вызову. К приезду медиков оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Точная причина смерти пока не известна, однако, предположительно, у Янчишина остановилось сердце.