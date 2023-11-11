28-летний футболист потерял сознание на матче и умер от сердечного приступа

Бывший игрок сборной Ганы 28-летний футболист Рафаэль Двамена умер в Албании прямо во время одной из игр национального чемпионата страны. О трагедии сообщила Ассоциация футбола Ганы.

Двамена был игроком команды "Эгнатия", встретившейся с "Партизани". На 24-й минуте игры он потерял сознание. Прибывшие медики определили у футболиста сердечный приступ и отвезли в больницу, но не смогли помочь ему — спортсмен умер по пути в клинику.