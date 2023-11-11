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Регион
Опубликовано 11 ноября 2023, 21:26
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28-летний футболист потерял сознание на матче и умер от сердечного приступа

Бывший игрок сборной Ганы Двамена умер во время футбольного матча в Албании

Рафаэль Двамена. Обложка © ТАСС / Zuma / Carlos Sanchez Martinez

Рафаэль Двамена. Обложка © ТАСС / Zuma / Carlos Sanchez Martinez

Бывший игрок сборной Ганы 28-летний футболист Рафаэль Двамена умер в Албании прямо во время одной из игр национального чемпионата страны. О трагедии сообщила Ассоциация футбола Ганы.

Двамена был игроком команды "Эгнатия", встретившейся с "Партизани". На 24-й минуте игры он потерял сознание. Прибывшие медики определили у футболиста сердечный приступ и отвезли в больницу, но не смогли помочь ему — спортсмен умер по пути в клинику.

Двамена пришёл в "Эгнатию" 1 января 2023 года. До этого он выступал за швейцарский "Цюрих", австрийский клуб "Аустрия", испанские "Леванте" и "Сарагосу" и некоторые другие клубы. Также он провёл восемь матчей в составе сборной Ганы, став автором двух голов.

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Ранее Лайф писал, что в Сочи при загадочных обстоятельствах скончался 30-летний футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин. Отец спортсмена рассказал, что его сына нашли мёртвым на берегу Чёрного моря ещё в понедельник, 6 ноября. Позже он сообщил, что причиной смерти Алексея стала асфиксия.

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Юрий Лысенко
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