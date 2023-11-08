Раскрыта причина смерти загадочно умершего на пляже в Сочи футболиста

Отец таинственно погибшего в Сочи футболиста и тренера Алексея Лесина из Чувашии рассказал о причинах смерти своего сына. По словам мужчины, спортсмен умер из-за асфиксии.

"Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря", — заявил отец в беседе со "Спорт-Экспрессом", отметив, что у его сына никогда не было проблем со здоровьем.

Помимо этого, Сергей Лесин сообщил, что представители Следственного комитета пока не позволяют вывезти тело футболиста из морга. Причиной является то, что следователи не предоставляют необходимые документы, пишет РИА "Новости".

"Я второй день прошу подготовить документы, а следователь сейчас не выходит на связь, хотя машина для перевозки тела уже здесь. До этого следователь ничего не объяснял и говорил, что в течение 30 суток даст информацию. А зачем мне ждать 30 суток, когда всё можно посмотреть по камерам? Беспредел полный", — заявил отец погибшего.