В Сочи при загадочных обстоятельствах погиб 30-летний российский футболист
Чувашского футболиста Лесина нашли мёртвым на берегу моря в Сочи
Алексей Лесин. Обложка © VK / Федерация мини-футбола Казани
В Сочи при загадочных обстоятельствах скончался 30-летний футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин. Отец спортсмена рассказал, что его сын был найден мёртвым на берегу Чёрного моря ещё в понедельник, 6 ноября.
"Выезжал на всероссийские соревнования в Сочи, нашли мёртвым около моря. Идёт следствие", — написал Сергей Лесин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он также рассказал, что за несколько часов до гибели Алексей с товарищами по команде "Делин" отправился в местный бар. Из-за того, что он был в шортах, в заведение его не пустили. Тогда спортсмен решил перекусить отдельно от своей компании, а после прогуляться у моря. По словам Лесина-старшего, при себе у сына был рюкзак с документами — его оперативники пока не нашли. Каких-либо проблем со здоровьем, как утверждает отец погибшего, у сына не было.
Алексей Лесин в разные годы играл за команды "Крылья", "Чебоксары", "Химик-Август", LAVA и "Бомик". Похоронят футболиста 12 ноября в родных Чебоксарах.
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