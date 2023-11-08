В Сочи при загадочных обстоятельствах погиб 30-летний российский футболист

Он также рассказал, что за несколько часов до гибели Алексей с товарищами по команде "Делин" отправился в местный бар. Из-за того, что он был в шортах, в заведение его не пустили. Тогда спортсмен решил перекусить отдельно от своей компании, а после прогуляться у моря. По словам Лесина-старшего, при себе у сына был рюкзак с документами — его оперативники пока не нашли. Каких-либо проблем со здоровьем, как утверждает отец погибшего, у сына не было.