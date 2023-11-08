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8 ноября, 14:50
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В Сочи при загадочных обстоятельствах погиб 30-летний российский футболист

Чувашского футболиста Лесина нашли мёртвым на берегу моря в Сочи

<p>Алексей Лесин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rt_futsal?w=wall-14216902_117947" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация мини-футбола Казани </a></p>

Алексей Лесин. Обложка © VK / Федерация мини-футбола Казани

В Сочи при загадочных обстоятельствах скончался 30-летний футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин. Отец спортсмена рассказал, что его сын был найден мёртвым на берегу Чёрного моря ещё в понедельник, 6 ноября.

"Выезжал на всероссийские соревнования в Сочи, нашли мёртвым около моря. Идёт следствие", — написал Сергей Лесин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он также рассказал, что за несколько часов до гибели Алексей с товарищами по команде "Делин" отправился в местный бар. Из-за того, что он был в шортах, в заведение его не пустили. Тогда спортсмен решил перекусить отдельно от своей компании, а после прогуляться у моря. По словам Лесина-старшего, при себе у сына был рюкзак с документами — его оперативники пока не нашли. Каких-либо проблем со здоровьем, как утверждает отец погибшего, у сына не было.

Алексей Лесин в разные годы играл за команды "Крылья", "Чебоксары", "Химик-Август", LAVA и "Бомик". Похоронят футболиста 12 ноября в родных Чебоксарах.

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Наталья Исакова
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