Чемпион Европы по биатлону находится в коме после попытки покончить с собой
Dnes: Болгарский биатлонист Анев введён в кому после попытки покончить с собой
Красимир Анев. Обложка © ТАСС / Imago
Бывший болгарский биатлонист Красимир Анев попытался покончить с жизнью. Он находится в медикаментозной коме, сообщает издание Dnes со ссылкой на источник военно-медицинской академии.
Состояние экс-спортсмена оценивается как стабильно тяжёлое. Его обнаружили 1 ноября возле плотины Дренов Дол в городе Кюстендил.
Красимиру Аневу 36 лет. Он чемпион Европы 2019 года в индивидуальной гонке, многократный призёр чемпионатов Европы и универсиад. Участник зимних Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов. Спортивную карьеру Анев завершил в 2020 году.