Чемпион Европы по биатлону находится в коме после попытки покончить с собой

Бывший болгарский биатлонист Красимир Анев попытался покончить с жизнью. Он находится в медикаментозной коме, сообщает издание Dnes со ссылкой на источник военно-медицинской академии.

Состояние экс-спортсмена оценивается как стабильно тяжёлое. Его обнаружили 1 ноября возле плотины Дренов Дол в городе Кюстендил.