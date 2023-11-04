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4 ноября, 15:56

Чемпион Европы по биатлону находится в коме после попытки покончить с собой

Dnes: Болгарский биатлонист Анев введён в кому после попытки покончить с собой

<p>Красимир Анев. Обложка © ТАСС / Imago</p>

Красимир Анев. Обложка © ТАСС / Imago

Бывший болгарский биатлонист Красимир Анев попытался покончить с жизнью. Он находится в медикаментозной коме, сообщает издание Dnes со ссылкой на источник военно-медицинской академии.

Состояние экс-спортсмена оценивается как стабильно тяжёлое. Его обнаружили 1 ноября возле плотины Дренов Дол в городе Кюстендил.

Красимиру Аневу 36 лет. Он чемпион Европы 2019 года в индивидуальной гонке, многократный призёр чемпионатов Европы и универсиад. Участник зимних Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов. Спортивную карьеру Анев завершил в 2020 году.

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Никита Никонов
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