Легендарного советского биатлониста Маматова похоронили на Аллее Спортсменов рядом с Резцовой

Двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Он получил последний приют на Аллее Спортсменов.

Рядом с Маматовым похоронены чемпионы СССР по футболу в составе московского "Спартака" Фёдор Черенков и Василий Кульков. Там же расположены могилы двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Шадрина и трёхкратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках и биатлоне Анфисы Резцовой.

Маматов стал победителем Олимпийских игр 1968 и 1972 годов в эстафете. Маматов — заслуженный тренер СССР, почётный мастер спорта, награждён орденами "За заслуги перед Отечеством", Дружбы народов, дважды — орденом Трудового Красного Знамени. На ОИ-1968 в Гренобле был знаменосцем сборной СССР.