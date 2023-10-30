Легендарного советского биатлониста Маматова похоронили на Аллее Спортсменов рядом с Резцовой
Олимпийского чемпиона Маматова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов. Обложка © ТАСС / Анатолий Поляков
Двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Он получил последний приют на Аллее Спортсменов.
Рядом с Маматовым похоронены чемпионы СССР по футболу в составе московского "Спартака" Фёдор Черенков и Василий Кульков. Там же расположены могилы двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Шадрина и трёхкратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках и биатлоне Анфисы Резцовой.
Маматов стал победителем Олимпийских игр 1968 и 1972 годов в эстафете. Маматов — заслуженный тренер СССР, почётный мастер спорта, награждён орденами "За заслуги перед Отечеством", Дружбы народов, дважды — орденом Трудового Красного Знамени. На ОИ-1968 в Гренобле был знаменосцем сборной СССР.
Напомним, о смерти легендарного советского биатлониста Маматова стало известно 27 октября. Он скончался на 87-м году жизни. Спортсмен побеждал на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов в эстафете. Трижды завоёвывал золотые медали чемпионатов мира в эстафете (1969–1971) и выиграл индивидуальную гонку на первенстве 1967 года. На ОИ-1968 в Гренобле был знаменосцем сборной СССР.