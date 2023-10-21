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21 октября, 18:23

Путин: Биатлонистка Анфиса Резцова была выдающейся спортсменкой

<p>Анфиса Резцова. Обложка © ТАСС / Уткин Игорь, Яковлев Александр</p>

Анфиса Резцова. Обложка © ТАСС / Уткин Игорь, Яковлев Александр

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова была выдающейся спортсменкой, которую любили товарищи по команде и уважали соперники. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким знаменитой биатлонистки.

"Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трёхкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремлённый человек. Её искренне любили товарищи по команде, уважали соперники — за неизменный победный настрой и замечательные личные качества", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что светлую память о Резцовой навсегда сохранят её близкие и почитатели её "уникального спортивного дарования".

Названы дата и место похорон Анфисы Резцовой

Названы дата и место похорон Анфисы Резцовой

Как сообщал Лайф, прославленной советской и российской спортсменки Анфисы Резцовой не стало 19 октября. С 15 октября она лежала в реанимации из-за проблем с сердцем. Олимпийской чемпионке было всего 58 лет. Соболезнования в связи со смертью спортсменки выразили, в частности, телеведущий Дмитрий Губерниев и биатлонист Владимир Драчёв. Отметим, что на счету Резцовой золото Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете, а также две золотые медали Олимпийских игр 1992 и 1994 годов в биатлонном спринте и биатлонной эстафете. До 2018 года она была единственной женщиной – олимпийской чемпионкой в двух зимних видах спорта. В Пхёнчхане это достижение повторила чешская сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецкая. Также Резцова является первой в мире олимпийской чемпионкой по биатлону.

Наталья Исакова
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