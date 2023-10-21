Путин: Биатлонистка Анфиса Резцова была выдающейся спортсменкой

Как сообщал Лайф, прославленной советской и российской спортсменки Анфисы Резцовой не стало 19 октября. С 15 октября она лежала в реанимации из-за проблем с сердцем. Олимпийской чемпионке было всего 58 лет. Соболезнования в связи со смертью спортсменки выразили, в частности, телеведущий Дмитрий Губерниев и биатлонист Владимир Драчёв. Отметим, что на счету Резцовой золото Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете, а также две золотые медали Олимпийских игр 1992 и 1994 годов в биатлонном спринте и биатлонной эстафете. До 2018 года она была единственной женщиной – олимпийской чемпионкой в двух зимних видах спорта. В Пхёнчхане это достижение повторила чешская сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецкая. Также Резцова является первой в мире олимпийской чемпионкой по биатлону.