Названы дата и место похорон Анфисы Резцовой
ТАСС: Биатлонистку Анфису Резцову похоронят на Троекуровском кладбище 24 октября
Анфиса Резцова. Обложка © ТАСС / Юрий Широкогоров
Похороны трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой состоятся 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил её экс-тренер Геннадий Раменский.
"Прощание начнётся во вторник в 10 часов в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. После пройдёт отпевание, планируется, что она будет похоронена на аллее великих спортсменов", — отметил он в беседе с ТАСС.
Раменский добавил, что 23 октября будут решены некоторые организационные сложности, в том числе получение разрешения на захоронение.
Как сообщал Лайф, прославленной советской и российской спортсменки Анфисой Резцовой не стало 19 октября. С 15 октября она лежала в реанимации из-за проблем с сердцем. Олимпийской чемпионке было всего 58 лет. Соболезнования в связи со смертью спортсменки выразили, в частности, телеведущий Дмитрий Губерниев и биатлонист Владимир Драчёв. Отметим, что на счету Резцовой золото Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете, а также две золотые медали Олимпийских игр 1992 и 1994 годов в биатлонном спринте и биатлонной эстафете. До 2018 года она была единственной женщиной – олимпийской чемпионкой в двух зимних видах спорта. В Пхёнчхане это достижение повторила чешская сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецкая. Также Резцова является первой в мире олимпийской чемпионкой по биатлону.