Экс-игрок НХЛ умер в 29 лет после пореза горла коньком во время матча в Англии
Экс-хоккеист "Питтсбурга" Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча
Адам Джонсон. Обложка © panthers.co.uk
Американский хоккеист английского клуба "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон умер в результате жуткой травмы, полученной во время субботнего матча Кубка вызова EIHL против "Шеффилд Стилерс". Во время столкновения с соперником спортсмену перерезало горло коньком.
Момент жуткого столкновения Джонсона с соперником. Видео © X (Twitter) / action_laugh
"Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая во время игры в Шеффилде вчера вечером", — говорится в сообщении на странице "Ноттингем Пантерз" в соцсети Х.
Судьи немедленно остановили игру, а через несколько минут болельщиков попросили и вовсе покинуть арену из-за оказания неотложной медицинской помощи пострадавшему хоккеисту. В итоге Джонсона увезли в больницу, где он скончался от большой кровопотери. Спортсмену было всего 29 лет. Большую часть своей карьеры он провёл в Национальной хоккейной лиге, выступал, в частности, за "Питтсбург Пингвинз", в Англию Адам перебрался прошлым летом.
Ранее сообщалось о смерти легендарного советского биатлониста Виктора Маматова. Спортсмен побеждал на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов в эстафете. Также он трижды завоёвывал золотые медали чемпионатов мира (1969–1971) и выиграл индивидуальную гонку на первенстве 1967 года.