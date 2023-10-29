Экс-игрок НХЛ умер в 29 лет после пореза горла коньком во время матча в Англии

Американский хоккеист английского клуба "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон умер в результате жуткой травмы, полученной во время субботнего матча Кубка вызова EIHL против "Шеффилд Стилерс". Во время столкновения с соперником спортсмену перерезало горло коньком.

Момент жуткого столкновения Джонсона с соперником. Видео © X (Twitter) / action_laugh

"Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая во время игры в Шеффилде вчера вечером", — говорится в сообщении на странице "Ноттингем Пантерз" в соцсети Х.

Судьи немедленно остановили игру, а через несколько минут болельщиков попросили и вовсе покинуть арену из-за оказания неотложной медицинской помощи пострадавшему хоккеисту. В итоге Джонсона увезли в больницу, где он скончался от большой кровопотери. Спортсмену было всего 29 лет. Большую часть своей карьеры он провёл в Национальной хоккейной лиге, выступал, в частности, за "Питтсбург Пингвинз", в Англию Адам перебрался прошлым летом.