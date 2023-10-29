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29 октября, 12:13

Экс-игрок НХЛ умер в 29 лет после пореза горла коньком во время матча в Англии

Экс-хоккеист "Питтсбурга" Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча

<p>Адам Джонсон. Обложка © <a href="https://www.panthers.co.uk/onice/202324-elite-league-roster/adam-johnson" target="_blank" rel="noopener noreferrer">panthers.co.uk</a></p>

Адам Джонсон. Обложка © panthers.co.uk

Американский хоккеист английского клуба "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон умер в результате жуткой травмы, полученной во время субботнего матча Кубка вызова EIHL против "Шеффилд Стилерс". Во время столкновения с соперником спортсмену перерезало горло коньком.

Момент жуткого столкновения Джонсона с соперником. Видео © X (Twitter) / action_laugh

"Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая во время игры в Шеффилде вчера вечером", — говорится в сообщении на странице "Ноттингем Пантерз" в соцсети Х.

Судьи немедленно остановили игру, а через несколько минут болельщиков попросили и вовсе покинуть арену из-за оказания неотложной медицинской помощи пострадавшему хоккеисту. В итоге Джонсона увезли в больницу, где он скончался от большой кровопотери. Спортсмену было всего 29 лет. Большую часть своей карьеры он провёл в Национальной хоккейной лиге, выступал, в частности, за "Питтсбург Пингвинз", в Англию Адам перебрался прошлым летом.

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Ранее сообщалось о смерти легендарного советского биатлониста Виктора Маматова. Спортсмен побеждал на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов в эстафете. Также он трижды завоёвывал золотые медали чемпионатов мира (1969–1971) и выиграл индивидуальную гонку на первенстве 1967 года.

Наталья Исакова
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